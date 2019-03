CONFINDUSTRIA TRENTO * Gruppo Sovecar: « sabato 23 marzo L’inaugurazione della nuova filiale di Arco, dedicata al settore Italnolo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Gruppo Sovecar – invito all’inaugurazione della nuova filiale di Arco dedicata al settore Italnolo dell’azienda.

Italnolo, presente anche con altre sedi in provincia di Trento, propone articoli a noleggio – attrezzature per il lavoro e per il tempo libero – destinati a privati, imprese ed enti vari.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo ad Arco, in via della Croseta.

Di seguito il programma della giornata, aperta a tutta la cittadinanza:

· ore 10.00 inaugurazione sede con buffet di benvenuto

· ore 10.30 primo spettacolo di animazione con Cristiana Falconcini www.facebook.com/CristianaAnimacri/

· ore 11.00 primo spettacolo di bike trial con Alberto Limatore (va portata la propria bici) https://www.facebook.com/albertolimatore/

· ore 11.30 scuola di bike trial per ragazzi/bambini con Alberto Limatore http://www.albertolimatore.it/

· ore 12.00 apertura stand gastronomico

· ore 13.30 scuola di bike trial per ragazzi/bambini con Alberto Limatore (va portata la propria bici) http://www.albertolimatore.it/

· ore 14.00 secondo spettacolo di bike trial con Alberto Limatore

· ore 15.00 tentativo rekord bike trial di Alberto Limatore

· ore 16.00 secondo spettacolo di animazione con Cristiana Falconcini

· ore 18.00 chiusura evento