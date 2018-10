BISESTI – LEGA * VIDEO ENZO ERMINIO BOSO: “ PRESENTATA DENUNCIA PENALE PER DANNI DI IMMAGINE “

“In merito al video circolante in questi giorni, riguardante il nostro candidato Enzo Erminio Boso, – il cui contenuto è stato ripreso anche da alcuni quotidiani d’informazione e da alcuni siti di notizie online – è stata, nella giornata odierna, presentata una denuncia penale.

Una volta identificati dalle forze dell’ordine, i responsabili di tale atto ne risponderanno in sede penale, oltre che civile, per il risarcimento dei danni materiali e d’immagine.

Spiace infatti constatare che ancor’oggi vi siano soggetti che si riducano a simili comportamenti al solo scopo di screditare l’avversario, deridendolo agli occhi dell’opinione pubblica e criminalizzandolo.

Sono persino arrivati a usare in maniera fraudulenta il simbolo della Lega per queste elezioni pur di attaccarci. Atteggiamenti che ben conosciamo e che cristianamente subiamo nei limiti del possibile, come è del resto nel nostro stile.

Enzo Erminio Boso non doveva essere trattato così: innanzitutto perché Enzo rappresenta una figura storica della Lega in Trentino e in secondo luogo perché si deve portare rispetto per età.

Molti giovani della Lega, ed io personalmente, lo conoscono fortunatamente anche personalmente e non è sicuramente l’immagine che traspare da quel video.

Sono certo di come i trentini sapranno distinguere tra coloro che ricorrono ai mezzi più subdoli, dalla falsificazione delle immagini, al furto d’identità, alla diffamazione aggravata, per alterare il loro giudizio che, il 21 Ottobre , non potrà che avere un’unica conseguenza: il Cambiamento per migliorare il futuro del Trentino!”

*

Mirko Bisesti

Segretario nazionale Lega Trentino