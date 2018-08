BEZZI * QUOTIDIANO L’ADIGE: ” STUPORE PER LE DICHIARAZIONI RIPORTATE DAL GIORNALISTA BERGAMO SULL’EDIZIONE DI OGGI “

Stupore per le dichiarazioni riportate dal giornalista Bergamo sull’Adige di oggi. Leggo con stupore dichiarazioni non corrette riportate sul giornale Adige di oggi, sia in merito al nome della lista di appoggio al candidato Presidente che stiamo preparando, che all’elenco di possibili candidati che non sono confermati.

Chiedo alla stampa di avere la pazienza di aspettare qualche giorno poi saremo pronti a presentarci con simbolo e nominativi di persone con competenza e capacità amministrative a supporto del candidato presidente Fugatti.

Consigliere Giacomo Bezzi