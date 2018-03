AUTONOMISTI POPOLARI * ” ACCOGLIAMO CON PIACERE L’INIZIATIVA LANCIATA DAL PROFESSOR GEREMIA GIOS PER IL RINNOVAMENTO DEL TRENTINO “

Gli Autonomisti Popolari plaudono con piacere alla iniziativa lanciata dal prof.Geremia Gios per il rinnovamento del Trentino.

Da oltre un anno stiamo lavorando per cercare di arrivare alla costruzione di una alternativa credibile e strutturata alla sinistra/Patt.

Il prof.Gios incarna la figura tipica del trentino deciso ad impegnarsi per il bene comune, per la crescita della propria comunità e per il ricambio della classe dirigente dopo venti anni all’insegna delle coalizioni centralistiche. Un impegno per la sussidiarietà e per il rilancio della montagna e delle valli ci trova favorevoli ed entusiasti al suo fianco.

Di qui dovrà partire un grande sforzo di aggregazione che sappia mettere assieme tutte le forze alternative alla sinistra/Patt allo scopo di ridare respiro e visione ad un Trentino prigioniero della burocrazia e in grave ritardo rispetto all’Alto Adige/Südtirol dal punto di vista produttivo ed economico.

Gli Autonomisti Popolari sono pronti ad essere la gamba autonomista della larga coalizione per il cambiamento del Trentino che sta per nascere.

*

Dario Chilovi

Portavoce degli Autonomisti Popolari