ASSOCIAZIONE VOLO LIBERO TRENTINO * ‘ DOLOMITI SUPER FLY ‘: LA PARTENZA DELLA COMPETIZIONE È PREVISTA A LEVICO TERME DOMENICA 26 AGOSTO ALLE 10.00

Torna dopo il successo dello scorso anno la seconda edizione di questo evento internazionale organizzato dall’Associazione Volo Libero Trentino con la collaborazione di Apt Valsugana Lagorai ed il patrocinio della Fondazione Dolomiti Unesco. Già raggiunto il limite massimo di 45 team partecipanti; gli atleti del volo potranno superare i propri limiti nei 7 giorni di gara in cui dovranno passare in volo o a piedi dei turn point stabiliti. Un’occasione di grande visibilità internazionale per presentare il territorio Valsugana Lagorai, palestra naturale per la pratica del parapendio grazie al decollo di Vetriolo Terme sul Monte Panarotta, migliorato durante il corso di quest’anno e famoso tra gli appassionati del volo d’Italia e d’Oltralpe.

La Dolomiti Super Fly è una gara internazionale di “HIKE & FLY” davvero emozionante ed intensa di 257 km in linea d’aria. La grande sfida degli atleti consiste nell’attraversare il Lagorai e le Dolomiti il più rapidamente possibile, raggiungendo dei turn point definiti e utilizzando solo il volo in parapendio ed il cammino lungo sentieri di montagna sulle tracce della Grande Guerra nella ricorrenza dei 100 anni di pace.

Lo scopo di questa gara è quello di promuovere la pratica del volo libero associato al trekking, valorizzando così le risorse turistiche del Lagorai e delle Dolomiti verso il pubblico degli appassionati del parapendio e della montagna di paesi europei ed extraeuropei.

La Dolomiti Super Fly vedrà infatti la partecipazione di 45 team – di cui 3 con pilota donna – provenienti da Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria nonché da Argentina, India, Giappone, Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Ogni pilota deve avere obbligatoriamente un assistente in grado di comunicare regolarmente con lui, trasmetterne la posizione, le condizioni generali e tutte le informazioni di sicurezza. E’ quindi di aiuto per la logistica e per la strategia di gara del pilota e non può assolutamente portare la sua attrezzatura che arriva a pesare solo 8-10 kg.

La partenza della competizione è prevista domenica 26 agosto alle ore 10.00 a Levico Terme presso Piazza della Chiesa (in seguito a un briefing obbligatorio previsto il giorno precedente alle ore 17.00) e la gara durerà 7 giorni con interruzione notturna dalle 20.30 alle 07.00. Sabato 1° settembre, ultimo giorno di gara, l’evento terminerà alle ore 14.00 in centro a Levico con chiusura tempi di gara e a seguire premiazione in serata.