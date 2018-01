APT TRENTO * CAPODANNO 2018: IN PIAZZA DUOMO PRESENTI 5 MILA SPETTATORI CHE HANNO FESTEGGIATO CON LA COINVOLGENTE ESIBIZIONE DELLA “DIVINA BAND”

Capodanno 2018, un grande successo con 5.000 spettatori in Piazza Duomo a Trento! Grande entusiasmo per il Capodanno 2018, una piazza Duomo molto animata fra musica e divertimento ha salutato il 2017 e dato il suo benvenuto al nuovo anno.

Il 2018 è iniziato in Piazza Duomo per i trentini e i numerosi turisti che hanno festeggiato il Capodanno con la coinvolgente esibizione della Divina Band, che ha proposto uno spettacolo entusiasmante in cui costumi e coreografie hanno fatto da sfondo a famosissime hit italiane e internazionali degli anni Settanta-Ottanta tra cui interpretazioni di indimenticabili artisti quali Madonna, Village People e Bee Gees.

Lo spettacolo è iniziato alle 23 e poco prima della mezzanotte la musica è stata interrotta per lasciar spazio al tradizionale conto alla rovescia. Dopo il countdown finale, i consueti auguri e il brindisi di Capodanno, la serata è proseguita con la seconda parte del concerto. Il Capodanno di Piazza Duomo è stato organizzato dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e dal Comune di Trento, in collaborazione con Radio Italia Anni ‘60, Dolomiti Energia e Itas Assicurazioni.

“Una scommessa vinta. Il Capodanno in Piazza Duomo è stato un grande successo per la presenza dei numerosi turisti e cittadini che si sono riversati con molto entusiasmo in una delle più belle piazze d’Italia. Trento si conferma ancora una volta città del Natale e punto di riferimento culturale, ma anche per il divertimento.

Un ringraziamento a Comune di Trento, Dolomiti Energia, Itas Assicurazioni, Radio Italia Anni ’60, Maffei Service, Croce Bianca, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco Volontari, Carabinieri, Questura, le forze di polizia e gli addetti alla sicurezza di Homeland Securnet che hanno reso possibile questo importante evento.” – afferma Elda Verones – direttrice dell’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – “grande soddisfazione per il clima di festa che si respirava in piazza, non è stato infatti necessario alcun intervento.”

Grande soddisfazione per l’Assessore Roberto Stanchina, che afferma “un entusiasmante serata, tutto ha funzionato molto bene, anche le straordinarie misure di sicurezza che sono state adottate hanno garantito la miglior riuscita dell’evento che chiude un mese di grandi eventi molto ben organizzati.”

La Divina Band ha portato in Piazza Duomo la miglior musica dance degli anni 70/80/90/2000 fino ai giorni nostri, colonna sonora di uno spettacolo dinamico, coinvolgente, ricco e stravagante. La loro scaletta ha compreso tutti i grandi classici della musica dance, i temi delle grandi colonne sonore di film come Footlose o The Blues Brother, i grandi artisti della musica dance italiana come Ivana Spagna, Raf, Gazebo, Gigi d’Agostino e ovviamente gli immancabili classici di Raffaella Carrà, Renato Zero e i Ricchi e Poveri.

Musica, cultura e tradizione: i musei, il Mercatino di Natale, la Magica Fabbrica del Natale,le innevate piste del Monte Bondone, le proposte suggestive in Valle dei Laghi, il bellissimo e illuminato albero di Natale dai colori rosso e oro di 20 metri proveniente dal Monte Bondone, il presepe gigante degli artigiani di Tesero e, per finire, lo spettacolo in Piazza Duomo si sono rivelati una formula veramente vincente per salutare le ultime ore dell’anno e lanciarsi nel migliore dei modi nel 2018. È tornato anche quest’anno per i più piccoli il Capodanno dei bambini il primo gennaio in piazza Santa Maria Maggiore dalle 14.30 alle 17.30 con laboratori e spettacoli. Da non perdere dalle 14.30 alle 18.30 il trenino di Natale, che parte da piazza Duomo per fare un suggestivo percorso nel centro storico della città.