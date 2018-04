APT MADONNA DI CAMPIGLIO * DOLOMITI TOP MUSIC: PER BOB SINCLAIR 3.800 FAN SUL MONTE SPINALE

Bob Sinclar fa ballare Madonna di Campiglio. Concerto di Sinclar sul Monte Spinale “sold out”: 3.800 i biglietti venduti. All’invito di ascoltare dal vivo il famoso Dj e producer francese, hanno risposto in migliaia. Due ore di musica tutta da ballare per la prima edizione di “Dolomiti Top Music”.

Prima edizione di “Dolomiti Top Music”, anzi edizione “zero” o prova generale di una formula – il concerto in quota sulla neve – per la prima volta sperimentata a Madonna di Campiglio. Lo spostamento di data, da sabato a domenica, deciso a metà della scorsa settimana, non ha creato particolari disagi. Pochi i biglietti rimborsati e impennata nelle vendite dei ticket tra venerdì e sabato fino a domenica.

Tutti i biglietti disponibili sono stati venduti mentre gli organizzatori hanno tenuto costantemente sotto controllo che non si creassero ingorghi sia nella salita che nella discesa con la telecabina Spinale.

Ieri, Bob Sinclar è arrivato a Madonna di Campiglio in anticipo sulla tabella di marcia. Sorriso disegnato sul viso e modi cordiali, è sbarcato dall’elicottero, con il quale è arrivato in paese, insieme ad una ventata di simpatia. Salito in telecabina al Monte Spinale ha ammirato per qualche minuto lo spettacolo delle Dolomiti di Brenta e dell’Adamello Presanella per poi attendere l’inizio del suo spettacolo iniziato puntualmente alle 17.00.

Prima un’introduzione musicale di Andrea & Michele di Radio Deejay, ormai fedeli amici della destinazione turistica e immancabili protagonisti nei momenti di festa. Dal palcoscenico, il grande DJ parigino ha presentato i suoi più grandi successi e quelli della musica dance e house internazionale mixati secondo la sua originalissima creatività artistica conosciuta in tutto il mondo. Due ore di spettacolo, musica, colori ed emozioni.

Bob Sinclar, all’anagrafe Christophe Le Friant, ha iniziato a fare il DJ nel 1987 quando era ancora un ragazzino. Dopo aver fondato, nel 1993, “Yellow Productions” con Alain Ho, desideroso di imprimere una marcia in più all’allora nascente movimento house francese, nel 1997 ha adottato il nome Bob Sinclar (personaggio del popolare film francese del 1973 “Le Magnifique” con Jean Paul-Belmondo). Sotto il suo alias, Le Friant ha prodotto un incredibile quantità di dischi che hanno riscosso un notevole successo in tutto il mondo.

Raggiunto l’apice della fama internazionale con la canzone “Love Generation” del 2005, l’anno successivo, nel 2006, ha vinto il World Music Award al miglior DJ nel mondo. Nel 2011 Sinclar ha lanciato il video “Far l’amore”, remix del brano portato al successo da Raffaella Carrà nel 1976 “A far l’amore comincia tu”; il brano ha raggiunto la sesta posizione nella classifica Fimi dei singoli più scaricati in Italia.