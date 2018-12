RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” NERO A METÀ ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 17 / 12 / 2018 (2P) MALIK DECIDE DI AFFRONTARE A MUSO DURO LA CARTA PER CONTINUARE LE INDAGINI SU CARLO ” (LINK VIDEO)

Nero a metà. St 1 .Ep 12. 2018. Una questione in sospeso (2p). Malik decide di affrontare a muso duro la Carta per continuare le indagini su Carlo e dimostrare la sua innocenza. La squadra di Carlo, che ora può contare di nuovo su Cantabella, lavora unita per trovare la verità sul caso Bosca. Grazie a Riccardo, Carlo ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma proprio quando la situazione sembra migliorare, si scopre che Alba è in pericolo.

LINK VIDEO