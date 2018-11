RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ LE RAGAZZE ‘ * RAI 3: ” NELLA PUNTATA DEL 22 NOVEMBRE OSPITE FRANCESCA VECCHIONI PALADINA DEI DIRITTI DEL MONDO LGTB ” ( LINK VIDEO)

Le Ragazze. St 2018 .Puntata del 25-11-2018. Questa puntata di “Le Ragazze” si apre con la testimonianza di un’Italia che non c’è più. La prima protagonista è Colomba Greci, una signora della provincia di Frosinone che per buona parte della sua vita ha lavorato come balia, sia da latte che asciutta. Un mestiere che l’ha portata a conoscere la realtà della Napoli dei tempi di Achille Lauro e che le ha permesso di sistemare la famiglia per gli anni a venire.

Subito dopo, la nostra macchina del tempo guidata da Gloria Guida ci porta negli anni Sessanta. A raccontarceli sono Simonetta Agnello Hornby, scrittrice di fama internazionale, e Silvana Aliotta, leader delle “Streghe” che ha caratterizzato la musica di quegli anni con uno stile femminile. La seconda coppia ha invece contribuito a cambiare gli anni Novanta. Marica Branchesi, specializzatasi in radioastronomia, ha indagato buchi neri e ammassi di galassie fino a conoscere l’universo come poche altre.

Francesca Vecchioni, invece, è una paladina dei diritti del mondo Lgtb. A rappresentare le ragazze del Nuovo Millennio c’è, infine, Adele Ravagnani. Laureata in Fisica dei sistemi complessi ed ex campionessa di judo, Adele ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Alle sue coetanee dice di “non sprecare neanche un attimo, perché la vita in un attimo può cambiare”.

