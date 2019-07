provincia autonoma trento * ICEF: Segnana, « Attiva da oggi la piattaforma per la raccolta delle dichiarazioni, Grazie alla professionalità degli operatori PAT e dei Caf »

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/provincia-autonoma-trento-icef-segnana-attiva-da-oggi-la-piattaforma-per-la-raccolta-delle-dichiarazioni-grazie-alla-professionalita-degli-operatori-pat-e-dei-caf/

L’assessore Segnana: “Grazie alla professionalità degli operatori provinciali e di quelli dei Caf”. Attiva da oggi la piattaforma per la raccolta delle dichiarazioni ICEF. “Un sentito grazie a tutti gli operatori degli sportelli periferici provinciali e dei Caf che con la loro professionalità hanno permesso oggi di poter dar corso alla raccolta di tutte le domande ICEF”, con queste parole l’assessore alla salute e politiche sociali Stefania Segnana ha salutato l’avvio della piattaforma per la raccolta delle dichiarazioni ICEF. “Spiace apprendere che i Caf abbiano dovuto spostare un certo numero di appuntamenti, con conseguente disagio per i nostri cittadini. Va però ricordato che sul sistema ICEF e sulla fornitura del supporto tecnico, abbiamo ereditato una situazione complessa e che gli uffici competenti hanno e stanno tuttora lavorando con impegno proprio per definire nel più breve tempo possibile la procedura di aggiudicazione della gara. Il ritardo nell’avvio delle procedure di raccolta – sono le conclusioni dell’assessore – è fortunatamente di pochi giorni rispetto agli scorsi anni”.