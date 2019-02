RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 105 NELLA PUNTATA DEL 1 / 02 / 2019 TINA E AGNESE VORREBBERO FAR RICONCILIARE ANTONIO E SALVATORE » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 105. Tina e Agnese vorrebbero far riconciliare Antonio e Salvatore, mentre Adelaide accusa il cognato di avere organizzato la serata al circolo non per aiutare il figlio e riabilitare la famiglia Guarnieri, ma per impressionare Andreina e riscattare i Mandelli. Al circolo, Ludovica rimane colpita da Antonio, che interviene per difenderla durante una lite con Cosimo.

