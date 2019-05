RAI 3 – ‘ULISSE – IL PIACERE DELLA SCOPERTA’ * « DAL GARDA ALLA RIVIERA DEL BRENTA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ulisse: il piacere della scoperta. St 2016 Meraviglie del Veneto: dal Garda alla Riviera del Brenta. Centocinquanta anni fa si compiva l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Per ricordare la ricorrenza Ulisse compirà un viaggio in questa regione tra le più ricche di storia, cultura ed arte del nostro Paese. Una delle più produttive d’Europa. Il viaggio si articolerà in due puntate: nel primo dei due episodi, Alberto Angela partirà dal Lago di Garda, la punta più a ovest della regione, fino a raggiungere la Riviera del Brenta con le sue stupende ville. Il viaggio attraverserà splendide città: la Verona romana, la Vicenza del Palladio e i luoghi di Galileo a Padova.

