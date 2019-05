http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2019-05-24 10:09:54 2019-05-24 10:09:54 canale 5 - ' All Together Now ' * seconda PUNTATA DEL 23 maggio 2019, « Un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )