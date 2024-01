RETE 4 – “ È SEMPRE CARTABIANCA “ * PUNTATA 2 GENNAIO ORE 21.26 « LE PAROLE DI MATTARELLA / NUOVA LEGGE BILANCIO » VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

17.41 - lunedì 1 gennaio 2024

Domani, martedì 2 gennaio, in prima serata su Retequattro, primo appuntamento del 2024 con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata le importanti parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del tradizionale discorso di fine anno e il via libera della Camera alla legge di bilancio, la seconda del governo Meloni. Quali provvedimenti incideranno di più nella quotidianità degli italiani?

Il 2024 si apre poi nel segno dell’incertezza internazionale per i conflitti che stanno sconvolgendo il mondo, in particolare il Medio Oriente e l’Ucraina: per quanto ancora soffieranno i venti guerra? Senza dimenticare che nei prossimi mesi le elezioni in Russia, in Europa, negli Stati Uniti, in India e in molti altri Paesi porteranno al voto quattro miliardi di persone in quello che l’Economist ha definito “il più grande anno di elezioni della storia”.