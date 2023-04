ON. FERRARI (PD) ODG * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « BONIFICA INTEGRALE AREA EX SLOI, STATO – PROVINCIA E COMUNE SI CONFRONTINO » (VIDEO INTERVENTO CAMERA)

16.35 - sabato 22 aprile 2023

APPROVATA RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO SUL BYPASS

Giovedì 20 aprile all’interno del decreto PNRR è stato approvato dalla Camera dei Deputati un ordine del giorno dell’Onorevole del PD Sara Ferrari, che il governo ha deciso di accogliere come raccomandazione, sul bypass ferroviario di Trento, un’opera che è finanziata per 930 mln di euro proprio con il PNRR.

Riprendendo le raccomandazioni che il Consiglio provinciale di Trento all’unanimità ha approvato poche settimane fa, ha chiesto:

1. che i 2 mln ottenuti a dicembre con l’emendamento al bilancio a firma Ferrari e Cattoi , per fare indagini di caratterizzazione dell’area dove verrà scavata la ferrovia tra le due aree inquinate ex Sloi ed ex Carbochimica, siano trasferiti quanto prima alla Provincia autonoma di Trento;

2. che Stato, Provincia e Comune si confrontino per capire come giungere ad una bonifica integrale dell’area:

3. che in fase di cantierizzazione dell’opera vengano rispettate le esigenze di cittadini e agricoltori soprattutto nelle zone degli imbocchi della galleria.

On. Sara Ferrari (Pd)