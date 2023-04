RAI 3 * “MEZZ’ORA IN PIÙ” E “MEZZ’ORA IN PIÙ. IL MONDO CHE VERRÀ”: « OGGI TRA GLI OSPITI: NOEMI DI SEGNI – GIANFRANCO FINI – ERRI DE LUCA – FEDERICO RAMPINI »

11.26 - domenica 23 aprile 2023

Le tensioni politiche alla vigilia delle celebrazioni per il 25 aprile; il decreto Cutro e la stretta sulla “protezione speciale”; la risoluzione del Parlamento europeo che condanna l’uso della “retorica” contro la comunità Lgbtq+ in Italia, Polonia e Ungheria; il sorpasso demografico dell’India sulla Cina. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più.

Il mondo che verrà”, in onda domenica 23 aprile alle 14.30 su Rai 3. Saranno ospiti di Lucia Annunziata: il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce; la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni; il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini; Margherita Fiengo Pardi, una delle prime figlie di famiglie omogenitoriali a essere trascritta come figlia di entrambe le madri; lo scrittore Erri De Luca; il giornalista e scrittore Federico Rampini; il sinologo Francesco Sisci.