RAI 2 – “ THE GOOD DOCTOR ” * SESTA STAGIONE: « GLI EPISODI, “A PEZZI” E “SILENZIOSO E RUMOROSO” (17/5) »

18.40 - martedì 16 maggio 2023

La sesta stagione di “The Good Doctor”. L’amatissima serie medical drama raddoppia il suo appuntamento. L’amatissima serie medical drama “The Good Doctor”, che con il suo geniale e unico protagonista ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, raddoppia il suo appuntamento: al venerdì si aggiunge il mercoledì. Il dottor Shaun Murphy e l’equipe medica del St. Bonaventure Hospital, dal 17 maggio, infatti, saranno su Rai 2, in prima visione assoluta, anche il mercoledì alle 21.20 con nuove emozionanti puntate ricche di colpi di scena.

Nel primo episodio, “A pezzi”, Shaun si deve occupare di un caso molto delicato: Teddy è un uomo in sovrappeso, affetto da bulimia che, per compiacere il fratello prepotente, si induce il vomito e questo gli provoca una pericolosa aritmia. Il rapporto tra i due fratelli è dunque compromesso, ma il dottor Perez riesce a ristabilire la pace.

Due grandi questioni di cuore intanto sono protagoniste della vita dell’ospedale: la Lim accetta di sottoporsi all’intervento che la rimetterà in piedi e Clay, poco prima che entri in sala, le propone di sposarlo; Lea annuncia a Shaun di essere incinta.

Nell’episodio successivo, “Silenzioso e rumoroso”, i medici dell’ospedale cercano un modo per curare Drew, un ragazzo di 17 anni che, dopo molti interventi, è in attesa di un trapianto di intestino. Perez viene riammesso in ospedale, sotto la supervisione di Jordan e Shaun decide di ricoverare su moglie per sottoporla ad alcuni esami e monitorare la gravidanza. Per Lea, ricoverata nella stessa stanza di quando perse la figlia, è faticoso sottostare alle regole ferree del marito: niente visite e niente caos, ma fortunatamente ci sono gli amici.