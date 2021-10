COMUNE DI TRENTO * RIQUALIFICAZIONE: « SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE, 41 DOMANDE PERVENUTE AD ESAURITO IL FONDO DI 500 MILA EURO »

Sostegno alle attività economiche, 41 domande pervenute ad esaurimento del fondo. Altre 30 domande potranno essere accolte se avanzeranno fondi dalla riqualificazione acustica.

Le domande pervenute per il Fondo per il sostegno e la riqualificazione delle attività economiche recentemente istituito hanno già assorbito la somma stanziata allo scopo. Infatti attualmente sono pervenute 41 domande che hanno assorbito interamente l’importo di 500mila euro.

Un’altra trentina sono attualmente in attesa e potranno essere accolte nella misura in cui la somma di 200mila euro non sarà utilizzata per soddisfare richieste specificatamente per la riqualificazione acustica dei locali, che sono le uniche che possono ancora essere presentate.

Gli interessati sono stati informati che tale verifica sarà effettuata solo dopo il 20 dicembre prossimo data di scadenza di presentazione delle domande per la riqualificazione acustica.

Da una prima analisi delle domande di contributo pervenute, la maggior parte prevede interventi per acquisto di macchinari e attrezzature (52%), seguono le domande per le dotazioni informatiche (45%), le domande per arredi e corpi illuminanti (42%) e chiudono le richieste per opere edili e murarie (12%). Si segnala che la gran parte delle richieste prevede una pluralità di interventi.

Per quanto riguarda le categorie dei richiedenti le domande si ripartiscono così: ristoranti 49 per cento; pubblici esercizi 19,5 per cento; commercio al dettaglio 14,4 per cento; servizi 12 per cento e artigiani 5 per cento.

*

Il Fondo per il sostegno e la riqualificazione delle attività economiche del Comune di Trento era stato istituito lo scorso agosto per destinare 700mila euro al sostegno delle micro-imprese per

– interventi finalizzati alla riqualificazione acustica;

– spese per opere edili, murarie e adeguamento degli impianti;

– acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi e impianti per la diffusione sonora provvisti di limitatore audio;

– acquisto di arredi e corpi illuminanti;

– adozione/aggiornamento di dotazioni informatiche.

Le risorse in campo, pari a 700mila euro, sono destinate per l’importo di 200mila euro prioritariamente agli interventi finalizzati alla riqualificazione acustica; in caso di utilizzo parziale dei fondi destinati a tale intervento per insufficiente numero di domande, si destineranno le somme residue prioritariamente al finanziamento dell’acquisto di impianti per la diffusione sonora provvisti di limitatore audio e, in seconda battuta, a tutti gli altri interventi.