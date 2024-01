RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “: « ALLA RISCOPERTA DI LUCCA, UN PERCORSO TRA ARTIGIANATO GREEN E ARTE (13/1 – 12.25) »

12.06 - venerdì 12 gennaio 2024

Alla riscoperta di Lucca. Sabato 13 gennaio alle 12.25 su Rai 1 “Linea Verde Life” farà un viaggio inedito in una delle città d’arte più rappresentative d’Italia. Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconteranno i luoghi più iconici di Lucca e delle zone circostanti, un territorio capace rinnovarsi continuamente grazie anche alla creatività dei suoi abitanti.

Sarà un percorso tra artigianato green, arte, storia, musica e impegno sociale durante il quale si parlerà anche di tradizioni mai sopite che gli abitanti e un’importante rivitalizzazione sociale hanno saputo reinventare.

Elisa Isoardi in un’articolata passeggiata tra laghi, giardini e teatri naturali visiterà Villa Reale, alle porte di Lucca, che fu dimora di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, oggetto di una recente opera di riqualificazione. Cercherà poi di capire come si possano realizzare oggetti insoliti come le borse con la carta e visiterà una startup che accumula computer usati e malfunzionanti per creare oggetti completamente nuovi e originali come le cucce per gatti.

Monica Caradonna visiterà un rifugio dove vengono accolti animali maltrattati o abbandonati e conoscerà i ragazzi che, durante l’ultima alluvione in Toscana, si sono buttati in acqua per salvare alcuni di questi animali oggi ospiti del rifugio. Entrerà poi un luogo magico, dove l’artista Emy Petrini realizza le sue opere partendo dal semplice ramo di salice. Si sposterà anche a Massarosa, alle porte di Lucca, dove in un’oasi naturale racconterà i segreti dell’eucalipto e si cimenterà nella cosiddetta “stampa botanica”.

Non mancherà lo spazio dedicato alla cucina: preparerà una ricetta in compagnia di uno chef che lavora in un ristorante- galleria d’arte. Si arriverà al tour del gusto, tra salumi lucchesi, formaggi garfagnini e gli eccezionali “Miracoli di Santa Zita”. E ancora, spazio alla musica in compagnia della Gaudats Junk Band, gruppo diventato famoso suonando con strumenti riciclati. Ci saranno infine curiose sorprese grazie alla presenza di singolari cosplayer.