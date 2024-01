RAI 1 * “ LINEA VERDE “: 28 GENNAIO 2024 « LUNIGIANA, IL GUSTO DELLA COMUNITÀ / ORE 12.20» (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

09.44 - domenica 28 gennaio 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

Il viaggio di “Linea Verde” prosegue tra le bellezze paesaggistiche e tradizioni enogastronomiche della Lunigiana. Livio Beshir e Peppone Calabrese, con la partecipazione di Margherita Granbassi, esplorano la provincia di Massa Carrara, grazie a un itinerario che li porta dalle Alpi Apuane fino al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Impossibile non visitare le cave di Carrara da cui si estrae il marmo bianco che ha stregato gli artisti di ogni epoca. Durante l’escursione nei bacini minerari è d’obbligo una sosta a Colonnata con il suo Lardo Igp, frutto dell’antica sapienza di contadini e cavatori. A Pontremoli, le telecamere mostrano la residenza barocca di Villa Dosi Delfini e il paese, scoprendo storia e squisitezze come il dolce chiamato “amor”.

A Equi Terme, tra sport ed escursioni, la scoperta è la natura. Importante la testimonianza di comunità e famiglie che decidono di rimanere nel territorio, nonostante le difficoltà: a Guinadi, una cooperativa accoglie e organizza coloro che continuano ad amare il paese; ad Apella, una famiglia si è incaricata di riqualificare il borgo antico; a Tavernelle, i pastori continuano ad allevare la pecora di razza “massese”. Spazio anche alla cucina con un approfondimento sulla farina di castagne e il pane “marocca di Casola”, e sulla tradizionale cottura al “testo”: di ghisa per i testaroli e per la torta d’erbi, di terracotta per i panigacci di Podenzana. Piatti identitari che tengono insieme gusto e tradizione.