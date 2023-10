RAI 1 – “ LINEA BLU DISCOVERY “ * « IL MONDO DELLA PESCA, DA FIUMICINO A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (14/10 -14.00) »

14.51 - venerdì 13 ottobre 2023

E’ la costa tirrenica la meta di “Linea Blu Discovery, in onda sabato 14 ottobre alle 14. su Rai1 e Rai Italia. In particolare, Fabio Gallo è a Fiumicino, cittadina nata in prossimità della foce del Tevere la cui storia marinara parte dall’antica Roma. Qui visita l’asta del pesce con un noto chef stellato e incontra un giovanissimo pescatore per parlare di rinnovo generazionale all’interno della marineria ma anche dei corsi di formazione professionale destinati ai pescatori del futuro. Giulia Capocchi, invece, è a Castiglione della Pescaia, uno splendido borgo maremmano nato intorno all’attività della pesca, per poi spostarsi nel golfo di Follonica dove sorge uno degli allevamenti di mitilicoltura più innovativi del nostro Paese, per mostrare come pesca e acquacoltura possano convivere ed aiutare a soddisfare la richiesta di prodotto ittico in modo sostenibile.