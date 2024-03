RAI 1 * COLOSSEO: « IL RITO DELLA VIA CRUCIS PRESIEDUTO DA PAPA FRANCESCO (29/3 – 21.00)» (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

18.44 - venerdì 29 marzo 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

In diretta dal Colosseo il tradizionale rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. Le meditazioni sono state preparate da Papa Francesco in persona. Non era mai accaduto che la preparazione dei testi che accompagnano il rito non veda il coinvolgimento di persone o gruppi. Il tema delle meditazioni, come sottolinea la Sala Stampa della Santa Sede, sarà: “In preghiera con Gesù sulla via della Croce”. A quanto si apprende, sarà una Via Crucis “molto meditativa: un atto di preghiera, un momento spirituale con Gesù al centro”. Telecronaca di Ignazio Ingrao.