MEDIASET – CANALE 5 * ” VERISSIMO”: « OSPITI DI SILVIA TOFFANIN – ELETTRA LAMBORGHINI -FEDERICA PANICUCCI – AL BANO – EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI »

12.12 - venerdì 15 dicembre 2023

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato

A Verissimo il ritorno sulle scene, con il grande successo internazionale, di Giordana Angi, il percorso di vita di Patrizia Pellegrino e la storia d’amore e famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

Direttamente da “Grande Fratello”, tutte le emozioni vissute da due ex concorrenti: Mirko Brunetti, l’ultimo eliminato dal reality, e Jill Cooper.

E ancora, per la prima volta a Verissimo l’attore turco Bülent Polat, alias Gaffur nella serie “Terra Amara”.

Domenica

A Verissimo Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che festeggiano i primi trent’anni insieme dietro al mitico bancone di “Striscia la notizia”.

Saranno ospiti del talk anche Elettra Lamborghini e Federica Panicucci che, come da tradizione, durante le feste sarà impegnata nella conduzione del “Concerto di Natale” e del “Capodanno in Musica” su Canale 5.

In esclusiva, Raz Degan presenterà per la prima volta in tv la fidanzata Cindy.

infine, interviste di famiglia per Al Bano, ospite con la figlia Romina Carrisi, in dolce attesa, e della prof. di “Amici” Anna Pettinelli con la figlia Carolina.