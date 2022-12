CANALE 5 – “ POMERIGGIO CINQUE “ * « LA TESTIMONIANZA DI UN CAMIONISTA CHE AVREBBE AVVISTATO IN UN BAR GRETA SPREAFICO, LA DONNA SCOMPARSA IL 4/6 »

18.32 - venerdì 09 dicembre 2022

«Ho visto Greta in questo locale, sabato 4 giugno tra le 11.00 e le 11.30. Era vestita di nero, con i pantaloni sporchi di terriccio, l’ho scambiata per una bracciante, visto che ci sono dei contadini qua, si è fermata qui ha preso le sigarette è andata al bagno e poi è uscita». Sono le parole che un camionista ha rilasciato in esclusiva oggi, venerdì 9 dicembre, su Canale 5, a “Pomeriggio Cinque”.

Il programma, condotto da Barbara d’Urso, ha raccolto la testimonianza di un camionista che il 4 giugno scorso, verso le ore 11.30 avrebbe visto entrare Greta Spreafico in un bar di Adria. Greta, cantante rock originaria di Como, è scomparsa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Fino ad oggi l’ultimo avvistamento della donna risaliva alle ore 5.00 del mattino, ma dopo questa testimonianza tutto potrebbe cambiare.

Ai microfoni di Ilaria Dalle Palle, il camionista ha inoltre dichiarato: «Sono sicuro che fosse lei perché dopo qualche giorno ho visto la sua foto su Facebook che era scomparsa. Sono così andato dai Carabinieri a fare una deposizione. È entrata dalla porta di ingresso, Con lei non ho scambiato neanche una parola, né con me né con la barista, ma posso dire che qui era da sola».

