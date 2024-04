16.06 - lunedì 15 aprile 2024

In questa puntata: le spettacolari piroette dello spagnolo Guillermo Gomez, il cane Ioltan, uno scaltro pastore tedesco della Guardia di Finanza Italiana che dovrà andare alla ricerca di banconote nascoste, l’esibizione di Jonathan Rinny che proverà a restare in equilibrio per più tempo possibile sopra otto cilindri e tanti altri incredibili record.