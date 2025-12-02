RAI 4 * “OMEN – L’ORIGINE DEL PRESAGIO” – 03/12 (21.20) : «IL PREQUEL HORROR CON NELL TIGER FREE, SEGUITO DAL CLASSICO DI RICHARD DONNER CON ROBERT THORN» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Mercoledì 3 dicembre Rai 4 propone, alle 21.20 in prima visione, “Omen – L’origine del presagio”.
Nel 1971, la giovane novizia americana Margaret Daino arriva a Roma con l’intento di dedicarsi alla vita religiosa.
Viene accolta nell’orfanotrofio Vizzardeli, diretto dalla severa badessa suor Silva.
Qui, Margaret entra in contatto con l’orfana Carlita e inizia a scoprire strani eventi legati alla Chiesa.
Un incontro con il sacerdote scomunicato, padre Brennan, la mette sulle tracce di un culto nascosto che mira a far nascere l’Anticristo.
Diretto da Arkasha Stevenson, “Omen – L’origine del presagio” è il prequel del film “Il presagio”.
La regista, al suo esordio cinematografico, offre una visione inquietante, arricchita da una solida interpretazione di Nell Tiger Free nel ruolo di Margaret.
Il film mescola elementi di horror, psicologico e soprannaturale, con una narrazione che esplora temi come fede, potere e corruzione.
L’ambientazione a Roma restituisce autenticità.
A seguire, in seconda serata, il classico “Il presagio” di Richard Donner: si parte dalla Roma del 1970 dove l’ambasciatore americano Robert Thorn, dopo aver appreso che il figlio che aspettava sua moglie Katherine è nato morto, a insaputa della donna accetta di sostituirlo con un neonato rimasto orfano il cui nome sarà Damien…
