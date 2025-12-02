MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 03/12: «CASO ‘FAMIGLIA NEL BOSCO’, IL TRIBUNALE CONVOCA I GENITORI, DELMASTRO E BRUMOTTI OSPITI, LA LEGGE SUL CONSENSO SI FERMA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA NEL NUOVO APPUNTAMENTO CON “REALPOLITIK”:
* GLI ULTIMI SVILUPPI DEL CASO DELLA “FAMIGLIA NEL BOSCO”
* LA SICUREZZA NELLE CITTÀ ITALIANE; LA LEGGE SUL CONSENSO
* LA LEGGE SUL CONSENSO
Domani, mercoledì 3 dicembre, nel nuovo appuntamento con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato agli ultimi sviluppi del caso della “famiglia nel bosco”, mentre il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha convocato i genitori, Nathan e Catherine, per giovedì 4 dicembre.
Inoltre, con reportage da diverse città italiane, un approfondimento sul tema della sicurezza.
Una pagina, infine, sulla legge sul consenso: dopo il via libera unanime ottenuto alla Camera, la proposta di legge volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto del “consenso libero e attuale”, è stata bloccata al Senato.
Tra gli ospiti: Andrea Delmastro (FdI), Annamaria Bernardini De Pace e Vittorio Brumotti.
Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.
