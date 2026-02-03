REGIONE VENETO* : «STEFANI E GEROSA INCONTRANO IL DR. ALESSANDRO GAVA: ALLEANZA REGIONE-LILT CONTRO IL TUMORE»

13.01 - martedì 3 febbraio 2026

In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, che si celebra domani 4 febbraio, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani e l’Assessore alla Sanità, Gino Gerosa, hanno incontrato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il dottor Alessandro Gava, notissimo oncologo e radioterapista, oggi Coordinatore della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) del Veneto, per promuovere e sensibilizzare i contenuti della Giornata, che ha come focus principale la cura incentrata sulla persona, riconoscendo che ogni percorso di malattia è unico e richiede risposte personalizzate che vadano oltre il semplice trattamento clinico.

Per Regione Veneto e Lilt, la Giornata serve a ricordare che la lotta al tumore è una responsabilità condivisa, che coinvolge Istituzioni, Sanità, i cittadini e le loro Associazioni, con la prevenzione come arma fondamentale.

Ogni anno, in Veneto, si registrano circa 34.000 nuovi tumori, e attualmente sono circa 300 mila i cittadini in vita che hanno vissuto l’esperienza della lotta a un tumore.

“Per questo, l’alleanza con la Lilt – ha detto Stefani – è strategica per promuovere su tutto il territorio la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta contro il cancro.

Al fianco della diagnosi precoce e delle cure – aggiunge Stefani – consideriamo fondamentale anche l’aspetto dell’umanizzazione perché il paziente è prima di tutto una persona e merita tutte le possibili attenzioni anche sul piano non prettamente clinico”.

L’incontro, il dottor Alessandro Gava ha illustrato a Stefani e Gerosa il “Manifesto per l’Umanizzazione delle Cure del Paziente Oncologico”, che bene interpreta il focus principale della Giornata Mondiale di quest’anno.