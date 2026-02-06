REGIONE VENETO* : «BOND RACCOGLIE L’APPELLO DI COLDIRETTI: “DIFENDIAMO LO ZUCCHERO LOCALE: A BILANCIO 600.000 EURO PER SOSTENERE LA FILIERA”»

20.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Regione del Veneto conferma il proprio sostegno alla filiera bieticolo-saccarifera e ai produttori impegnati in una coltura strategica per il territorio. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’agricoltura Dario Bond, raccogliendo l’appello lanciato oggi da Coldiretti Veneto e rendendolo concreto.

“Due settimane fa ho voluto incontrare direttamente i produttori dello stabilimento di Pontelongo (Padova), presidio produttivo, economico e occupazionale per il territorio. Insieme al presidente Alberto Stefani ho ascoltato le loro preoccupazioni per le criticità del settore – ha dichiarato Bond -. Da quell’incontro è emersa con forza la necessità di dare un segnale immediato: per questo, nel bilancio regionale abbiamo già previsto di inserire una cifra che dovrebbe attestarsi sui 600.000 euro. Ringrazio il presidente Stefani e l’assessore Filippo Giacinti per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso questa filiera, che richiede risposte rapide e concrete”.

I dati 2025 di Veneto Agricoltura evidenziano per il settore bieticolo un forte calo delle superfici investite (-39%) scese a 4.730 ettari, con una conseguente riduzione della produzione complessiva del 27,1%, pari a 262,9 mila tonnellate.

“Questi numeri dimostrano che gli agricoltori trovano sempre maggiori difficoltà nella coltivazione della bietola – ha concluso Bond -. Il rischio concreto è l’abbandono della coltura, che vogliamo assolutamente scongiurare. Per questo la Regione farà la sua parte e sosterrà il settore con le risorse che il bilancio ci consente di mettere immediatamente a disposizione. Difendere la bieticoltura significa difendere lavoro, imprese agricole e una filiera strategica che non possiamo permetterci di perdere”.