ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIALOGO CON IL PRIMO MINISTRO POLACCO, PER COORDINAMENTO SICUREZZA E ADESIONE UE»

Говорив із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Багато встигли обговорити: і нашу роботу заради миру, спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.

Поінформував про розмову з Президентом Трампом та європейськими колегами. Обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху.

Говорили також про деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів, українських абітурієнтів. У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді.

Обговорили й ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі. Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі.

Дякую за підтримку.