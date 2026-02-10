REGIONE TOSCANA * :«IL BANDO DEL TERZO SETTORE METTE A DISPOSIZIONE 5 MILIONI DI CONTRIBUTI PER GLI ENTI CHE FANNO RETE.»

19.30 - martedì 10 febbraio 2026

Un sostegno concreto ai progetti e alle attività del volontariato toscano che siano espressione di un gioco di squadra fra più realtà. È questa la caratteristica peculiare dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi al terzo settore che è stato pubblicato in questi giorni e che resterà aperto fino al prossimo 9 marzo.

Il bando, rivolto a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni del Terzo settore iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), e fondazioni iscritte nell’anagrafe delle Onlus, mette a disposizione uno stanziamento di 5,2 milioni di euro su base triennale grazie a un accordo tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Caratteristica dell’avviso pubblico è che progetti, azioni, iniziative in ambito sociale dovranno essere presentate da più soggetti: per accedere alla fascia A dei contributi (tra 50 e 100.000 euro) servirà la partecipazione di almeno 5 enti, che scenderanno a 3 per i progetti di fascia B (tre 20 e 50.000 euro).

I progetti potranno essere finalizzati ad affrontare tematiche molto diverse: dalla lotta alla povertà al diritto alla salute, dalle azioni per favorire l’inclusione di persone disabili e quelle per garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, dalla lotta alle diseguaglianze di genere alla costruzione di percorsi di giustizia di comunità.

“Con questo bando – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – vogliamo contribuire ad alimentare le energie presenti sui nostri territori grazie ai tanti enti del terzo settore che operano in Toscana, energie capaci di generare servizi potenziati e opportunità nuove per tante persone, specie per quelle più fragili”.

“Il terzo settore – ha evidenziato l’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni – ha un ruolo decisivo nel contribuire a costruire una società più giusta e più solidale. Questo stanziamento significativo di risorse vuol quindi essere innanzitutto uno strumento di riconoscimento e di sostegno concreto”.

“Ma questo bando – prosegue – oltre a valorizzare gli enti del terzo settore, li invita a fare squadra, a costruire reti territoriali. Sin da ora mi auguro che le collaborazioni che si realizzeranno per partecipare a questo avviso, mettendo insieme persone, competenze e sensibilità diverse, si possano tradurre in progetti più forti e più capaci di incidere positivamente sulle nostre comunità”.

Il finanziamento del bando non potrà superare l’80 % del costo complessivo e quindi i soggetti proponenti dovranno prevedere un cofinanziamento di almeno il 20%. La realizzazione di iniziative e di progetti previsti potrà svolgersi anche con l’eventuale adesione esterna di enti pubblici o di altri soggetti privati.

La durata minima delle iniziative e dei progetti non dovrà essere inferiore ai 12 mesi e non potrà superare la data del 31 dicembre 2027.

Per info è possibile scrivere a avvisosociale2026@regione.toscana.it.