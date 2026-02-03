REGIONE LOMBARDIA * : «PREMIO ‘LOMBARDIA È RICERCA’. APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L’EDIZIONE 2026, DOMANDE DAL 2 MARZO»

20.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di presentazione delle candidature al riconoscimento istituito nell’ambito della Giornata della Ricerca in ricordo di Umberto Veronesi per valorizzare i più importanti contributi scientifici a livello mondiale nel campo delle ‘Scienze della Vita’.

L’edizione 2026 del Premio – tra i più prestigiosi del panorama scientifico internazionale – sarà dedicata al tema ‘Medicina predittiva basata su Intelligenza Artificiale e big data’, con l’obiettivo di valorizzare ricerche e innovazioni che migliorino la capacità di prevedere il rischio individuale di sviluppare patologie, personalizzare gli interventi preventivi e ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie.

Il Premio, del valore complessivo di 1 milione di euro, è rivolto a scienziati di qualsiasi nazionalità in attività, che potranno candidarsi singolarmente o in gruppo (fino a tre ricercatori).

Il 30% del premio sarà assegnato direttamente allo scienziato o al team vincitore, mentre il restante 70% sarà destinato ad organismi di ricerca lombardi per realizzare un progetto di ricerca traslazionale collegato alla candidatura.

Le candidature dovranno riguardare contributi significativi nell’ambito di: Intelligenza Artificiale, machine learning e modelli predittivi; Genomica, epigenomica e biomarcatori predittivi; Digital health e monitoraggio continuo.

Gli scienziati candidati dovranno dimostrare una produzione scientifica significativa, documentata da un ‘h-index’ pari ad almeno 50, e presentare un dossier articolato in tre sezioni: profilo del candidato, progetto di ricerca traslazionale e lettere di endorsement.

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online, sulla piattaforma Open Innovation, dal 2 marzo al 16 giugno 2026.

Il vincitore sarà individuato da una Giuria internazionale composta da 15 esperti selezionati attraverso il database bibliometrico Scopus, sulla base del più alto ‘h-index’ nelle aree tematiche pertinenti.

A loro si aggiungeranno, con diritto di voto, i vincitori del Premio 2025.

La Giuria garantirà un processo di selezione rigoroso, basato su originalità, impatto scientifico, innovatività e potenzialità del progetto di ricerca proposto.

“Con questo regolamento – sottolinea l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi – apriamo ufficialmente la strada alla nuova edizione del Premio ‘Lombardia è Ricerca’, che ogni anno ci permette di valorizzare il talento e l’impegno dei migliori scienziati al mondo”.

“La medicina predittiva basata su Intelligenza Artificiale e big data – continua – rappresenta una frontiera straordinaria, capace di rivoluzionare diagnosi, prevenzione e qualità della vita.

Con questo premio vogliamo sostenere chi sta costruendo il futuro della ricerca e far sì che tale futuro passi anche dalla Lombardia, mettendo in rete competenze, infrastrutture e visione internazionale”.

Il Premio sarà conferito dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della Giornata della Ricerca, che nel 2026 si terrà il 10 novembre.