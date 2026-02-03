FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MO, BERGAMINI DEBORAH: “LA SINISTRA PORTA IN PROCESSIONE ALBANESE, DEMAGOGIA PRO PAL ALLA CAMERA”»

20.00 - martedì 3 febbraio 2026

Mo, Bergamini Deborah: “La sinistra porta in processione Albanese, demagogia pro Pal alla Camera”

“La sinistra porta Francesca Albanese in processione alla Camera dei Deputati, la madrina dei demagoghi pro Pal. La litania è sempre la solita: Italia complice di Israele nelle modalità in cui ha condotto la campagna militare su Gaza. La verità dice una cosa ben diversa: noi abbiamo sempre stigmatizzato le modalità di reazione militare a quello che è stato l’atto di guerra del 7 ottobre. Senza mai rinunciare a un’alleanza politica e storica. Ma i giocolieri in kefiah, con la loro intellettuale di riferimento, hanno sempre fatto finta di non capirlo. Se dovessimo utilizzare lo stesso metro di giudizio, considerando anche le comprovate frequentazioni di esponenti della sinistra italiana con presunti finanziatori del gruppo terroristico palestinese, dovremmo dichiararli complici di Hamas. Ma non è necessario lavorare troppo di collegamenti: basta analizzare le loro posizioni politiche”.

Lo dichiara Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.