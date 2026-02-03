FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MAGGIORANZA: DA OPPOSIZIONE INFONDATE DICHIARAZIONI, DA NOI MASSIMA DISPONIBILITÀ»

20.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I capigruppo di maggioranza al Senato manifestano stupore per le infondate dichiarazioni dei colleghi dell’opposizione. Nella conferenza dei capigruppo, anche a seguito dell’auspicio di una unità su questi temi tra le forze politiche espresso dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, hanno dato la massima disponibilità a concordare una risoluzione unitaria basata sulla condanna dell’uso della violenza nelle manifestazioni, e in particolare di quanto è avvenuto a Torino, sulla piena solidarietà agli agenti feriti e a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, sulla necessità di tutelarli nel loro prezioso lavoro al servizio della sicurezza di tutti e sull’esigenza della legalità anche in ordine agli immobili occupati.

“Non comprendiamo che cosa ci sia di inaccettabile in queste proposte”, dichiarano i capigruppo. “Del tutto pretestuosa, poi, l’accusa di abbandonare il Sud. Abbiamo anzi offerto all’opposizione di votare a favore della loro proposta che l’informativa del ministro Musumeci fosse trasformata in comunicazioni, con la conseguente possibilità di presentare risoluzioni, congiuntamente a quella di avere comunicazioni sui fatti di Torino”.

La proposta è stata rifiutata: “Pertanto, se usassimo la stessa strumentalità dovremmo dire che all’opposizione non interessa tutelare l’ordine pubblico e le forze dell’ordine”, aggiungono i rappresentanti della maggioranza.

Il ministro Musumeci renderà, come concordato nei giorni scorsi, l’informativa sulla situazione di Niscemi e delle aree del Sud recentemente colpite e verrà fatto ogni ulteriore passo a tutela di quelle criticità.

La nota è firmata dai capigruppo di maggioranza al Senato Lucio Malan (FdI), Maurizio Gasparri (FI), Massimiliano Romeo (Lega), Michaela Biancofiore (Cd’I-UDC-NM-MAIE-CP).