TASS (TELEGRAM) * TRUMP AL PRESIDENTE POLACCO NAWROCKI : “MI ASPETTO UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON PUTIN, POI DECIDERÒ LE MISURE DA INTRAPRENDERE SULL’UCRAINA”

21.01 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni di Trump all’inizio dell’incontro con il Presidente polacco Karol Nawrocki alla Casa Bianca:

Gli Stati Uniti prenderanno provvedimenti se non saranno soddisfatti dei passi compiuti dalla Russia per risolvere la crisi ucraina.

Trump ha detto che entro una o due settimane si aspetta di capire quanto siano veramente buone le sue relazioni con Putin, Xi Jinping e Kim Jong Un.

Trump ha smentito le affermazioni secondo cui non sta prendendo alcuna misura per influenzare la Russia nel contesto della risoluzione della crisi ucraina.

Trump si aspetta di avere una conversazione telefonica con Putin nei prossimi giorni e di decidere le ulteriori misure da intraprendere in merito alla Russia e all’Ucraina.

L’amministrazione di Washington sarà pronta ad aumentare il contingente militare statunitense in Polonia, se Varsavia lo desidera.

Gli Stati Uniti stanno considerando di ridurre la loro presenza militare all’estero, ma non in Polonia.

///

Key takeaways from Trump’s statements to reports at the beginning of a meeting with Polish President Karol Nawrocki at the White House:

The US will take measures if it is not satisfied with Russia’s steps on settling the Ukraine crisis.

Trump said that within a week or two he expects to figure out how good his relations with Putin, Xi Jinping, and Kim Jong Un truly are.

Trump has refuted allegations that he is not taking any measures to influence Russia in the context of settling the Ukraine crisis.

Trump expects to hold a telephone conversation with Putin in the coming days and decide on further steps concerning Russia and Ukraine.

The Washington administration will be ready to increase the US military contingent in Poland if Warsaw wants it.

The United States is considering reducing its military presence abroad, but not in Poland.