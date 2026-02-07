REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA A BORMIO: HA VINTO L’ITALIA, HA VINTO LA LOMBARDIA. ORGOGLIOSO DELLA NOSTRA REGIONE»

16.00 - sabato 7 febbraio 2026

“Ha vinto l’Italia, ha vinto la Lombardia. Una giornata indimenticabile che entrerà nella storia della nostra Regione. Atleti azzurri fantastici all’altezza delle aspettative e organizzazione perfetta”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal parterre della pista Stelvio di Bormio, commenta l’esito della discesa libera olimpica.

“Mi sono emozionato – ha sottolineato – nel vedere Bormio e la Valtellina offrire uno spettacolo fantastico. E poi l’orgoglio, l’orgoglio di essere il presidente di questa Regione”.