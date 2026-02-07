Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «HAMAS. BALDELLI (FDI): DOPO ATTACCHI E SILENZI, ORA I 5 STELLE SPIEGHINO I RAPPORTI CON HIJAZI»

16.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Nell’ottobre 2023 presentai un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sui rapporti intercorrenti tra un’associazione filopalestinese ritenuta sospetta e il Movimento 5 Stelle, in particolare tra l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente dell’associazione, Sulaiman Hijazi, con il quale era stato anche immortalato in una fotografia.

Per quella interrogazione fui duramente attaccato dal Movimento 5 Stelle, che arrivò a schierare persino l’ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, nel tentativo di colpirmi sul piano politico e personale.

Oggi, secondo quanto riportato dalle cronache giudiziarie, emerge che Sulaiman Hijazi sarebbe considerato dagli inquirenti il braccio destro di Mohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas, e risulterebbe attualmente indagato dalla Procura di Genova per terrorismo internazionale.

Di fronte a questi fatti, è legittimo chiedersi che cosa abbiano ora da dire i vertici del Movimento 5 Stelle.

Non pretendo scuse, che sarebbero tardive e inutili, ma il partito guidato da Giuseppe Conte ha il dovere di fornire spiegazioni chiare e immediate a tutti gli italiani”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

