COMUNE DI NAPOLI * :«LA CASA DI SEMI-AUTONOMIA PER LE DONNE RINASCE DAI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ»

Confiscato alla criminalità, rinasce per le donne: a Napoli apre la nuova casa di semi-autonomia

Un immobile sottratto alla criminalità organizzata che si trasforma in un presidio di libertà e riscatto. Sarà presentata lunedì 9 febbraio, alle 11.00, in Sala Giunta, l’apertura di una nuova casa di semi-autonomia destinata a donne vittime di violenza, tratta e sfruttamento.

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di riutilizzo sociale dei beni confiscati, coniugando legalità, inclusione e pari opportunità. L’immobile, confiscato a Grimaldi e assegnato al Comune nel 2016, è stato affidato alla Dedalus Cooperativa Sociale, che ne ha curato la riqualificazione funzionale e l’avvio delle attività.

I dettagli dell’iniziativa e l’impatto sociale del nuovo centro saranno illustrati durante la conferenza stampa:

QUANDO: Lunedì 9 febbraio

ORE: 11:00

DOVE: Sala Giunta, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, Napoli

INTERVERRANNO: L’ Assessore alla Legalità Antonio De Iesu, l’Assessora allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante e i responsabili della Cooperativa Dedalus

La nuova struttura non è solo un luogo di protezione, ma un simbolo concreto di riscatto civile e culturale per l’intera comunità. Lo spazio si propone come un’opportunità reale per garantire il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza e dalle discriminazioni.