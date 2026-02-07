M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REFERENDUM: COLUCCI (M5S), GOVERNO SCARICA SU CITTADINI COSTO SUA IMPROVVISAZIONE»

16.00 - sabato 7 febbraio 2026

Il deputato del Movimento 5 Stelle Alfonso Colucci ha criticato duramente la decisione del Consiglio dei ministri di mantenere la data del referendum, nonostante la correzione del quesito in corso d’opera.

“La decisione del Consiglio dei ministri di mantenere la data del referendum, correggendo in corsa il quesito certifica il pasticcio politico e istituzionale della maggioranza”, ha dichiarato Colucci in una nota.

Il parlamentare pentastellato ha sottolineato come riformulare il quesito di una consultazione costituzionale a poche settimane dal voto, fingendo che nulla sia successo, rappresenti “uno sgarbo verso i cittadini”.

“Un referendum non è un atto amministrativo da aggiustare con una nota a margine, ma uno strumento di democrazia diretta che richiede tempi congrui, informazioni comprensibili e rispetto per chi è chiamato a decidere”, ha proseguito Colucci.

Secondo il deputato M5S, confermare la data senza interrogarsi sull’impatto che l’integrazione del quesito avrà sulla consapevolezza degli elettori significa “scaricare sui cittadini il costo dell’improvvisazione del governo”.

Colucci ha inoltre espresso preoccupazione per il rischio di “votare su una riforma costituzionale senza le dovute condizioni di trasparenza e partecipazione”.

“La separazione delle carriere e le modifiche alla Costituzione meritano un confronto serio, non una corsa contro il tempo”, ha concluso il parlamentare pentastellato.