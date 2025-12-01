PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «NUOVI ORARI E TRACCIATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE: SERVIZI PIÙ FREQUENTI E CAPILLARI»

10.10 - lunedì 1 dicembre 2025

Dal 15 dicembre entreranno in vigore diverse novità che riguardano il trasporto pubblico su gomma su tutto il territorio provinciale. La maggior parte riguardano la Val d’Isarco e l’Alta Val d’Isarco e sono mirate a rafforzare il trasporto pubblico locale per offrire un servizio realmente attrattivo.

L’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider sottolinea infatti, in particolare, che “la nuova frequenza a 15 minuti della 320.1 tra Albes, Sarnes e Bressanone è un passo importante per la Val d’Isarco. Rendere il trasporto pubblico più semplice e regolare significa dare ai cittadini una scelta reale oltre all’automobile”.

Linea 320.1 Citybus Bressanone 1

Una miglioria al trasporto pubblico locale interesserà dal 15 dicembre le frazioni di Sarnes e Albes, che saranno collegate a Bressanone con una frequenza di 15 minuti nei giorni feriali.

Infatti, la linea 320.1 Citybus Bressanone 1 collega già da diversi anni Prà Millan e Varna con una cadenza di un quarto d’ora, ma con la realizzazione della nuova fermata Zefferhof in direzione Sant’Andrea, ora servita anche dalla linea 321 Bressanone-Sant’Andrea-Plancios, lungo l’intera tratta Albes-Varna sarà disponibile un collegamento ogni 15 minuti.

Per i passeggeri che devono usufruire del treno verso il capoluogo, al mattino coloro i quali provengono da Albes, Sarnes e Milland potranno usufruire di un collegamento con il primo treno per Bolzano (partenza da Bressanone alle 5:45).

Nuovo percorso per la linea 312 Citybus Vipiteno

Il percorso del Citybus Vipiteno sarà semplificato a partire dal cambio di orario del 14.12.2025. Proveniente dall’ospedale, l’autobus percorrerà via Gänsbacher in direzione Balneum. Inoltre, una nuova fermata, Santa Elisabetta, servirà via Josef Hirn.

Linea 321 Skihütte-Palmschoss-Sant’Andrea-Bressanone

Sono previste durante tutto l’anno corse ogni mezz’ora sulla linea 321, che collega la stazione a valle della Plose e Bressanone: finora attivi solo durante il funzionamento della cabinovia, questi collegamenti saranno attivi dal lunedì al venerdì in tutte le stagioni, garantendo due corse all’ora tra Sant’Andrea e Bressanone. Nel 2026 il trasporto biciclette sarà limitato alla tratta Bressanone – Skihütte.

Linea 342: fermata alla stazione di Bressanone in entrambe le direzioni

Dal 15 dicembre, la linea 342 fermerà alla stazione ferroviaria di Bressanone in entrambi i sensi di marcia. Gli autobus alterneranno i percorsi delle linee 342 e 321, rendendo possibile una gestione più regolare del servizio. La partenza dall’autostazione sarà anticipata dal minuto 30 al minuto 27.

Linea 345: in estate corsa supplementare Bressanone-Alpe di Villandro

A partire dall’estate 2026, dal lunedì al venerdì, al mattino sarà disponibile un collegamento diretto supplementare da Bressanone all’Alpe di Villandro.

Linea 351 Ortisei-Laion-Chiusa: partenza un’ora prima al mattino

Sulla linea 351 gli orari degli autobus sono stati prolungati di un’ora al mattino in direzione Chiusa. La prima partenza da San Pietro è quindi alle 5:46 invece che alle 6:31. Inoltre, in inverno è disponibile un collegamento diretto con gli impianti di risalita di Santa Cristina.