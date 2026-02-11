REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, ANTONIO ROSSI E JURI CHECHI: EREDITÀ ECCEZIONALE PER LA LOMBARDIA E L’INTERO PAESE»

14.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

Un faccia a faccia, con domande a 360 gradi e risposte in uno stile tutto loro: così i campioni olimpici Juri Chechi e Antonio Rossi si sono resi protagonisti di un’intervista doppia per i microfoni di Lombardia Notizie TV, il nuovo canale di informazione della Regione Lombardia in onda, in streaming, tutti i giorni su YouTube e Twitch.

I campionissimi dello sport azzurro, già protagonisti anche fuori dai campi di gara nel programma televisivo ‘Pechino Express’, si sono confrontati a bordo della nuova ovovia di Livigno, sul tema Milano Cortina 2026, senza risparmiare battute e frecciatine.

“Che sport sceglierei se dovessi partecipare alle Olimpiadi invernali?”.

“Punterei – ha risposto il ‘Signore degli anelli’ alle domande di Lombardia Notizie TV – sullo slalom speciale e sarei ribattezzato il ‘Tomba della Toscana’”.

Più spericolata la scelta dell’ex canoista Antonio Rossi.

“Mi lancerei – ha detto – sulla pista Stelvio di Bormio per una bella discesa libera”.

Tornando seri i due campioni hanno concluso così l’intervista.

“Le Olimpiadi – ha evidenziato Antonio Rossi – lasceranno tantissimo al nostro Paese e in particolare alla Lombardia, sia in termini di infrastrutture, sia per quanto riguarda un’eredità di valori tipici dello spirito olimpico, oltre che una promozione eccezionale dei nostri territori”.

“Oltre a quanto evidenziato da Antonio – ha concluso Juri Chechi – spero che questo evento faccia comprendere a tutti la competenza, la serietà e la professionalità del saper fare italiano”.