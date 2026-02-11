LEGA * SENATO: «DDL VESPA, MARTI (LEGA): AL VIA ITER IN COMMISSIONE, PASSO CONCRETO PER SALVARE SIMBOLO MADE IN ITALY DALLE RESTRIZIONI IDEOLOGICHE EUROPEE»

14.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

Ddl Vespa, Marti (Lega): al via iter in Commissione, passo concreto per salvare simbolo Made in Italy dalle restrizioni ideologiche europee

Roma, 11 feb. – “L’avvio dell’iter in Commissione Cultura del disegno di legge della Lega in merito alla Vespa Piaggio è un importante tassello a favore di una battaglia di buonsenso per tutelare un simbolo assoluto del Made in Italy, un vero e proprio patrimonio culturale e industriale che da 80 anni racconta l’identità italiana in tutto il mondo.

La Vespa, infatti, non è solo un mezzo di trasporto, ma un pezzo della nostra storia: per questo è necessaria una legge che la riconosca come bene di interesse nazionale escludendola, quando si parla di modelli storici e da collezione, dalle restrizioni ambientali europee e da qualsiasi limitazione della circolazione nelle città.

Già qualche tempo fa, grazie ad un mio ordine del giorno accolto dal Governo, l’esecutivo si era impegnato a muoversi in questa direzione. Salvare la Vespa, attraverso questo Ddl che sono certo procederà in maniera rapida, significa da un lato superare norme ideologiche del green deal che colpiscono in modo cieco quella che è un’eccellenza italiana senza avere benefici reali per l’ambiente, e dall’altro significa difendere identità, cultura e libertà di movimento di un patrimonio italiano riconosciuto e amato ovunque”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura di Palazzo Madama e promotore del provvedimento.