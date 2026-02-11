COMUNE DI NAPOLI * :«LO STORICO GIOVANNI DI MARINO RICORDATO A CHIAIANO CON L’INTITOLAZIONE DELLA STRADA»

14.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

Si è tenuta questa mattina a Chiaiano la cerimonia ufficiale di intitolazione di via Giovanni Di Marino. L’area di circolazione precedentemente nota come “Vico detto Croce” (all’altezza del civico 52 di Corso Chiaiano) porta da oggi il nome del medico che per decenni è stato un punto di riferimento umano e professionale per l’intera comunità locale. Alla cerimonia hanno preso parte la Vicesindaco con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, i rappresentanti della Municipalità 8, autorità civili e militari e numerosi cittadini accorsi per onorare la memoria di una figura storica del quartiere.

Giovanni Di Marino (1891-1977) ha interpretato la professione medica come una vera e propria missione. Storico “medico condotto” di Chiaiano, la sua figura è rimasta impressa nella memoria collettiva per la dedizione e la profonda umanità con cui ha assistito generazioni di residenti, diventando un simbolo di prossimità e cura del territorio.

“L’intitolazione di questa strada a Giovanni Di Marino non è solo un atto dovuto alla memoria di un professionista esemplare, ma è il segno tangibile di come la toponomastica possa e debba valorizzare le radici profonde dei nostri quartieri. Dedicare questo spazio al “medico condotto” per eccellenza di Chiaiano significa celebrare un’idea di medicina vicina alle persone, fatta di ascolto e presenza costante. Restituiamo oggi alla comunità un pezzo della sua storia, affinché l’esempio di dedizione del dottor Di Marino continui a ispirare le future generazioni.” Così ha dichiarato la Vicesindaco Laura Lieto.

La targa scoperta oggi riporta la dicitura: VIA GIOVANNI DI MARINO (1891-1977) – MEDICO CONDOTTO – GIÀ VICO DETTO CROCE – QUARTIERE CHIAIANO.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Amministrazione Comunale volto a celebrare le personalità che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale dei singoli quartieri della città, trasformando la toponomastica in un racconto vivo dell’identità napoletana.