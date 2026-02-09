TASS (TELEGRAM) * MUSK, «L’OBIETTIVO DI SPACEX È FONDARE LA PRIMA CITTÀ SULLA LUNA, IN MENO DI 10 ANNI»

05.20 - lunedì 9 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’obiettivo principale di SpaceX è quello di fondare la prima città sulla Luna in meno di 10 anni, ha affermato il fondatore Elon Musk.

“Per chi non lo sapesse, SpaceX ha già spostato la propria attenzione sulla costruzione di una città in grado di crescere autonomamente sulla Luna, poiché potremmo potenzialmente raggiungere questo obiettivo in meno di 10 anni, mentre per Marte ci vorrebbero più di 20 anni”, ha scritto su X.

Musk ha affermato che la finestra di opportunità per un volo su Marte si apre una volta ogni 26 mesi e il tempo di viaggio è di sei mesi, mentre i viaggi sulla Luna possono essere effettuati una volta ogni 10 giorni e durano solo due giorni.

Ha aggiunto che l’azienda “si impegnerà anche a costruire una città su Marte e inizierà a farlo tra circa 5-7 anni.”

///

SpaceX’s key goal is to set up the first city on the Moon in less than 10 years, founder Elon Musk said.

“For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years,” he wrote on X.

Musk said that a window for a flight to Mars opens once every 26 months and travel time amounts to six months, while trips to the Moon can be carried out once every 10 days, and last for only two days. He said the company “will also strive to build a Mars city and begin doing so in about 5 to 7 years.”