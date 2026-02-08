FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «WINTER SCHOOL PPE AL SESTRIERE, MORATTI: “L’EUROPA DEVE SCEGLIERE DI ESSERE PROTAGONISTA. AUTONOMIA STRATEGICA SIGNIFICA LIBERTÀ”»

13.45 - domenica 8 febbraio 2026

Winter School Ppe al Sestriere, Moratti: “L’Europa deve scegliere di essere protagonista. Autonomia strategica significa libertà”

“Parlare ai giovani oggi significa parlare di futuro, ma anche di responsabilità. Un futuro che non arriva più lentamente, ma che ci viene incontro a grande velocità”.

Con queste parole Letizia Moratti, eurodeputato Ppe e Presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, è intervenuta alla Winter School Ppe di Sestriere, dedicata agli scenari geopolitici e al ruolo dell’Europa nel mondo.

Moratti, ispiratrice ed organizzatrice dell’evento, ha sottolineato come l’attuale fase storica sia “la più complessa dalla fine della Guerra Fredda”, ricordando che, secondo il Global Risks Report del World Economic Forum, oltre il 70% dei principali rischi globali dei prossimi dieci anni sarà di natura geopolitica. “La geopolitica non è più uno sfondo – ha affermato – ma il centro della nostra vita quotidiana”.

Al centro dell’intervento, il ruolo dell’Unione Europea nello scenario internazionale. A partire dal rapporto con gli Stati Uniti, definito “fondamentale”, ma non più sufficiente se non accompagnato da una maggiore capacità europea di incidere. “L’alleanza transatlantica resta strategica, ma l’Europa non può limitarsi a osservare mentre altri decidono. Serve una partnership tra pari, basata su una più forte capacità di proposta europea”.

Moratti ha poi richiamato l’attenzione sul Medio Oriente, regione chiave per la sicurezza energetica e la gestione dei flussi migratori, evidenziando i limiti dell’azione europea: “L’Unione è il primo donatore umanitario al mondo, ma la forza economica, senza una visione politica comune, rischia di non bastare”.

Ampio spazio è stato dedicato alla guerra in Ucraina, definita “uno spartiacque storico” per l’Unione Europea. “Per la prima volta l’Europa ha finanziato direttamente la difesa di un Paese aggredito, mobilitando oltre 85 miliardi di euro. Ma il conflitto ha anche messo in luce le nostre inefficienze: spendiamo più della Russia in difesa, ma in modo frammentato e poco efficace”. Da qui l’appello a una difesa europea comune, fondata su interoperabilità e industria strategica, “non per militarizzare l’Europa, ma per renderla credibile”.

Riferendosi alla Cina, Moratti ha evidenziato il rischio di una dipendenza eccessiva su filiere strategiche come le terre rare: “Autonomia strategica non significa chiusura, ma libertà di decisione. Significa proteggere il nostro know-how e investire in tecnologia europea”.

Infine, un messaggio diretto ai giovani: “La sfida europea riguarda il lavoro che farete, la sicurezza in cui vivrete, la libertà che oggi date per scontata. L’Europa non può essere ingenua in un mondo duro, ma non deve nemmeno rinunciare alla sua identità. Se saprà essere forte e umana, unita e plurale, potrà essere una potenza di equilibrio in un mondo instabile”.

“Ed è una responsabilità – ha concluso Moratti – che passa anche da voi”.