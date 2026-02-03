REGIONE LOMBARDIA * : «ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA, ASSESSORE CARUSO: CONFERMATA L’INIZIATIVA PER IL TRIENNIO 2026-2028. IN DIECI ANNI OLTRE 1,5 MILIONI DI VISITE»

18.01 - martedì 3 febbraio 2026



Regione ripropone per il triennio 2026-2028 ‘Abbonamento Musei’, l’iniziativa che consente di accedere per un anno a 241 luoghi della cultura convenzionati in Lombardia.

Nel 2025 le visite registrate dai possessori della tessera sono state oltre 279.000, con un incremento di circa il 7% rispetto al 2024.

Nei dieci anni dalla nascita del progetto in Lombardia, gli ingressi cumulati dagli abbonati sono stati circa 1,5 milioni.

A oggi, gli abbonamenti attivi sul territorio regionale sono 59.791, di cui 14.721 con la formula Extra che permette di visitare anche i musei di Piemonte e Valle d’Aosta.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato lo schema di convenzione con l’Associazione Abbonamento Musei per confermare e rafforzare “un modello virtuoso che valorizza il nostro sistema di eccellenze e consente di allargare la platea di fruitori dei luoghi della cultura, considerando anche i progetti specifici e gli sconti messi in campo per famiglie, bambini e ragazzi.

I numeri in costante crescita testimoniano la bontà dell’iniziativa: ‘Abbonamento Musei Lombardia’ è lo strumento ideale per visitare, con tariffe agevolate, una vasta e capillare rete di realtà culturali, alcune celebri a livello internazionale, altre meno conosciute ma meritevoli di essere scoperte e apprezzate”.

Regione Lombardia investe complessivamente 1 milione di euro nel prossimo triennio per supportare un circuito museale che ogni anno allarga il proprio raggio di azione: “L’abbonamento – prosegue Caruso – incentiva una maggiore frequentazione dei musei, generando nella società lombarda sempre più partecipazione e coinvolgimento.

Andiamo avanti con convinzione”.

L’offerta di luoghi culturali convenzionati è presente in tutte le province lombarde: Milano (65 musei), Brescia (39), Bergamo (31), Varese (23), Mantova (25), Pavia (18), Como (10), Cremona (9), Monza (7), Lecco (6), Sondrio (5), Lodi (3).

Questi i siti culturali più visitati nel 2025 dai possessori di ‘Abbonamento Musei Lombardia’: Triennale di Milano (19.965), Pinacoteca Ambrosiana (17.816), Museo del Duomo (14.071), Grande Brera (13.467), Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano (13.199), Gallerie d’Italia in Piazza Scala (12.403), Gam – Gallerie d’arte moderna Milano e mostre (11.123), Villa Reale di Monza (9.048), Museo del Novecento (8.946), Museo Poldi Pezzoli (7.605).

Numeri di rilievo anche per i musei esterni all’area milanese, come Santa Giulia – Museo della Città – Brescia (6.150), Musei Civici del Castello Visconteo – Pavia (4.527), Palazzo delle Paure e mostre – Lecco (4.392), Accademia Carrara – Bergamo (4.223), Museo Civico di Palazzo Te – Mantova (2.882), Palazzo del Podestà e Campanone – Bergamo (2.828), Palazzo Ducale – Mantova (2.230), Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Gamec – Bergamo (2.191), Museo e Tesoro del Duomo – Monza (2.097), Gres Art 671 – Bergamo (1.758).