News immediate,
non mediate!
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MILANO, DE CORATO(FDI): BENE TERRORISTA HANNOUN ANCORA IN CARCERE NONOSTANTE PRO-HAMAS E CSX CONTINUANO INDEGNAMENTE A SOSTENERLO NEI CORTEI»

18.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Tribunale del Riesame di Genova ha deciso di tenere ancora in carcere Hannoun. Questa è un’ottima notizia, perché per un terrorista e criminale di questa portata il luogo che più si addice è la galera.

Nel frattempo, però, in città ogni fine settimana centinaia di pro-Hamas, Centri Sociali, No-global e anarchici, continuano indegnamente a sostenerlo portandogli solidarietà.

Mi dissocio completamente su quanto avviene ogni fine settimana nel capoluogo lombardo perché la città ed i milanesi non meritano tutto questo.

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

