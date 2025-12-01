FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PERIFERIE, BATTILOCCHIO (FI): “LE UNIVERSITÀ FATTORE IMPORTANTE DI RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ”»

17.30 - lunedì 1 dicembre 2025

Periferie, Battilocchio (Fi): “Le Università fattore importante di rigenerazione delle città”

Il presidente della Commissione parlamentare Periferie di Forza Italia Alessandro Battilocchio ha partecipato, su invito di Urban.it – centro nazionale di studi per le politiche urbane – alla presentazione del decimo rapporto sulle città “L’Università Pubblica italiana per città e territori”.

“Ho chiesto a Urban.it di intensificare la collaborazione con la Commissione Periferie, che sta portando avanti un grande lavoro di studio e approfondimento per elaborare una fotografia attuale e approfondita sulla situazione delle periferie italiane.

Di particolare interesse per noi la tematica di cornice di questo decimo rapporto, incentrata sul tema del ruolo delle università pubbliche nei percorsi di trasformazione e rigenerazione urbana”.

Continua il deputato: “Nei mesi scorsi, abbiamo avuto in audizione, tra gli altri, il ministro del MUR Anna Maria Bernini e il presidente Andisu Emilio Di Marzio, che avevano sottolineato l’importanza positiva della integrazione e interazione delle università con le comunità locali.

Le università italiane sono già coinvolte in una serie di azioni nei programmi di rigenerazioni: in alcuni casi abbiamo esempi di buone pratiche di successo che vanno promosse, valorizzate e, qualora sussistano le condizioni, replicate.

Ho chiesto a Urban.it di partecipare nelle prossime settimane a una nuova audizione in Commissione per la presentazione di questo decimo Rapporto, per avere alcune prime informazioni sul prossimo – che si occuperà di politiche abitative – e per individuare insieme possibili iniziative congiunte” conclude Alessandro Battilocchio di Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie.