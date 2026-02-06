REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«IL BYPASS STRADALE IN VIA LARGA A BOLOGNA ATTIVO UNA SETTIMANA PRIMA DEL PREVISTO»

18.01 - venerdì 6 febbraio 2026

**VIABILITÀ. IL BYPASS STRADALE IN VIA LARGA A BOLOGNA SARÀ ATTIVO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CON UNA SETTIMANA DI ANTICIPO. PRIOLO E CAMPANIELLO, COMUNE DI BOLOGNA: “UN LAVORO DI SQUADRA PER DARE UNA RISPOSTA IMMEDIATA ALLE ESIGENZE DI MOBILITÀ DELL’AREA E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, SENZA RALLENTARE UN’OPERA STRATEGICA PER LA CITTÀ E PER IL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO”**

La bretella di collegamento tra via Scandellara, rotonda Leona e rotonda Piscopia al via da martedì prossimo 10 febbraio anziché dal 16. I lavori di ricucitura urbana fanno parte del progetto di riqualificazione del Servizio ferroviario Metropolitano e del potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe)

Bologna – I lavori per assicurare la viabilità di via Larga a Bologna procedono speditamente, al punto che sarà possibile attivare il collegamento tra via Scandellara, rotonda Leona e rotonda Piscopia (il cosiddetto “bypass stradale”), in entrambi i sensi di marcia, già dal prossimo martedì 10 febbraio, quindi con un anticipo di una settimana sul programma.

“L’attivazione del bypass stradale con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma rappresenta un ulteriore passo avanti concreto in un intervento complesso e molto atteso-dichiarano l’assessora regionale alla Mobilità e Infrastrutture, Irene Priolo, e l’assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, Michele Campaniello-. Un’opera che stiamo seguendo con grande attenzione insieme a tutti i soggetti coinvolti. È il risultato di un lavoro di squadra costante tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fer e le associazioni degli esercenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi e garantire al tempo stesso la continuità del cantiere”.

“Mettere in esercizio in anticipo questa bretella- aggiungono Priolo e Campaniello- significa dare una risposta immediata alle esigenze di mobilità dell’area e alle attività economiche, senza rallentare un’opera strategica per la città e per il Servizio ferroviario metropolitano. L’interramento della linea Bologna-Portomaggiore non è solo un intervento infrastrutturale, ma un progetto di trasformazione urbana che migliorerà la sicurezza, la qualità dello spazio pubblico e la sostenibilità degli spostamenti”.

“Continueremo a lavorare in stretto raccordo- concludono i due assessori- monitorando l’andamento dei lavori e mantenendo un dialogo costante con il territorio, perché il completamento di quest’opera rappresenta una vera occasione di ricucitura urbana e di miglioramento della qualità della vita per residenti e imprese”.

L’intervento, parte del Servizio ferroviario Metropolitano di Bologna, si inserisce nel progetto di riqualificazione e potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe). Punta a migliorare i collegamenti tra città e territorio metropolitano nel senso della sostenibilità ambientale, oltre a prevedere la chiusura di 5 passaggi a livello cittadini, mettendo in atto una ‘ricucitura urbana’ dell’intera area.