FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «OLIMPIADI, SISLER (FDI): “PROTEZIONE CIVILE PRESIDIO FONDAMENTALE, GRAZIE AI VOLONTARI PER IMPEGNO E SPIRITO DI SERVIZIO”  »

In occasione della giornata inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, oltre 250 volontari di Protezione civile sono impegnati oggi a Milano e nell’area metropolitana a supporto degli eventi in programma, che culmineranno questa sera con la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro. Altri 220 volontari sono operativi nelle località lombarde sede di gara, in particolare nelle province di Sondrio e Lecco.

“La presenza capillare e altamente qualificata dei volontari di Protezione civile – dichiara il senatore Sandro Sisler – rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la buona riuscita delle Olimpiadi. Si tratta di donne e uomini che, con competenza e spirito di servizio, mettono a disposizione tempo ed energie per il bene della collettività. A loro va il mio più sentito ringraziamento.”

Per l’intera durata dei Giochi, in Lombardia, saranno complessivamente oltre 3 mila i volontari coinvolti nelle attività di supporto e coordinamento. “Uno sforzo organizzativo imponente – prosegue Sisler – che testimonia l’eccellenza del nostro sistema di Protezione civile e la capacità della Regione di affrontare eventi di portata internazionale».

Il senatore Sisler ha visitato oggi la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (SOR) di via Rossellini a Milano, insieme all’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa e all’onorevole Stefano Maullu, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. La SOR, attiva 24 ore su 24, garantisce il monitoraggio continuo e in tempo reale delle attività sul territorio lombardo, svolgendo un ruolo strategico di supervisione e coordinamento.

“Ringrazio l’assessore La Russa – conclude Sisler – per il lavoro condiviso e per l’attenzione costante verso la sicurezza dei cittadini e degli atleti. La sinergia tra le istituzioni è la chiave per affrontare con successo una sfida come Milano Cortina 2026».

